كندريك لامار ينال جائزة "بوليتزر" في أول تقدير من نوعه لموسيقى الراب

تسلم مغني الراب الأمريكي، كندريك لامار، الأربعاء جائزة "بوليتزر للموسيقى" عن ألبومه "DAMN" في أول تقدير من نوعه يقدم لعمل لا ينتمي لعالم الموسيقى الكلاسيكية أو إلى موسيقى الجاز.

وشكل الإعلان عن منح هذه الجائزة المرموقة للامار في 16 من نيسان/ أبريل الماضي مفاجئة في أوساط موسيقى الهيب هوب والراب، إذ لم تمنح حتى لموسيقيين مشهورين من أمثال برينس أو بوب ديلان أو فرقة البيتلز.

وحضر لامار، البالغ من العمر 30 عاما، حفل تسليم الجوائز الرسمي في جامعة كولومبيا بنيويورك يوم أمس، لكنه لم يلقِ كلمة رسمية، بل اكتفى بكلمات بسيطة استقبلت بحفاوة من قبل الحاضرين.