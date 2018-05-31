كندريك لامار ينال جائزة "بوليتزر" في أول تقدير من نوعه لموسيقى الراب

تسلم مغني الراب الأمريكي، كندريك لامار، الأربعاء جائزة "بوليتزر للموسيقى" عن ألبومه "DAMN" في أول تقدير من نوعه يقدم لعمل لا ينتمي لعالم الموسيقى الكلاسيكية أو إلى موسيقى الجاز.
وشكل الإعلان عن منح هذه الجائزة المرموقة للامار في 16 من نيسان/ أبريل الماضي مفاجئة في أوساط موسيقى الهيب هوب والراب، إذ لم تمنح حتى لموسيقيين مشهورين من أمثال برينس أو بوب ديلان أو فرقة البيتلز.
وحضر لامار، البالغ من العمر 30 عاما، حفل تسليم الجوائز الرسمي في جامعة كولومبيا بنيويورك يوم أمس، لكنه لم يلقِ كلمة رسمية، بل اكتفى بكلمات بسيطة استقبلت بحفاوة من قبل الحاضرين.
وقال رئيس جامعة كولومبيا، لي بولينغر، عن الألبوم : "إنها مجموعة من الأغاني الفريدة باللغة المحكية الصادقة، تعرض قصص مؤثرة عن تعقيد الحياة الحديثة للأفارقة-الأمريكيين."
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وحظي لامار بإشادة واسعة بفضل المضمون الغنائي العميق لأعماله والعروض المباشرة التي يقدمها، والمزيج الموسيقي الذي يتضمن الهيب هوب والكلمة وموسيقى الجاز والسول والفانك والشعر والأصوات الأفريقية.
ويرى خبراء في مجال الموسيقى أن التقدير الجديد لا يشكل اعترافا بإبداع كندريك لامار فحسب، بل يدل على دخول موسيقى الراب في طور جديد من الاعتراف العالمي.
تأسست جائزة بوليتزر العريقة في مجال الصحافة في العام 1917، وأدخلت عليها فئة الموسيقى في العام 1943، لكنها كانت دائما تمنح إلى أعمال كلاسيكية، قبل أن يفوز بها عازف الترومبت ومؤلف موسيقى الجاز، وينتون مارساليس، في العام 1997. لكن لم يحصل عليها أي فنان للموسيقى الشعبية الحديثة قبل لامار.