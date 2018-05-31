ترامب يستقبل كيم كرداشيان في البيت الأبيض للحديث عن أوضاع السجون

استقبل الرئيس الأمركي دونالد ترامب مساء الأربعاء في البيت الأبيض نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كادراشيان. اللقاء يدخل في إطار حملة تتعلق بإصلاح السجون في البلاد تتبنها كيم كارداشيان منذ مدة.
وناقش الطرفان واقع السجون الأمريكية في الفترة الأخيرة. وعلى هامش اللقاء غرد ترامب قائلا "كان لقاء هاما مع كيم كارداشيان اليوم وتحدثنا عن إصلاح السجون وأحكام العقوبات".
وتتعلق حملة كرداشيان تحديدا بسيدة تدعى أليس ماري جونسون تبلغ من العمر 36 عاما أدينت بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وهي تتواجد حاليا بالسجون الأمريكية منذ 21 عاما تقريبا.
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كما تسعى النجمة الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما للحصول على عفو رئاسي عن جونسون، إذ ترى أن العقوبة التي فرضت على السيدة لا تتلائم مع الجرم، لا سيما وأن ما أدينت به لا يتسم بالعنف، حسب قولها.
وسبق وان التقت كيم مع إبنة الرئيس الأمريكي إيفانكا وزوجها وجارد كوشنر لمناقشة مسألة العفو عن أليس ماري جونسون.