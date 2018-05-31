دير ويستمنستر يعرض كنوزاً تاريخية لأول مرة أمام سياح لندن
قرر أحد أشهر المواقع السياحية في لندن "دير ويستمنستر" فتح جزء من إحدى الكنائس القديمة أمام الزوار بعد أن كانت زيارته غير متاحة لسنوات.
وتضم الكنيسة التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، أكثر من 300 قطعة أثرية يمتد تاريخها إلى أكثر من ألف عام.
وسيتم المعرض في أحد أروقة الكنيسة على ارتفاع 16 متراً من الطابق الذي تتم فيه مراسم الزفاف ودفن بعض المشاهير البريطانيين.
وقالت فانيسا سيموني رئيسة الكونسرفتور في ويستمنستر : " هذه هي المرة الأولى التي سيستطيع فيها الزوار الدخول إلى هنا".