لماذا استقال زيدان من تدريب ريال مدريد؟

أرجع مدرب نادي ريال مدريد المستقيل زين الدين زيدان سبب مغادرته العارضة الفنية للنادي في هذا التوقيت الغريب لحاجته الملحة في التغيير وترك الفريق يستمر في تحقيق الفوز.

زيدان البالغ من العمر 45 عاما خلف رافائيل بينيتيز على العارضة الفنية للنادي الملكي في يناير/كانون الثاني 2016 ، وعلى الرغم من نجاحه الأوروبي إلا أنه تعرض لجملة من الضغوط الكبيرة بعد تحقيقه الفوز بلقب واحد فقط في الدوري الاسباني خلال عامين ونصف، ما جعله يفكر مليا في مغادرة النادي بلقب أوروبي ولكن أي لقب؟

وأبلغ زين الدين زيدان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أنه سيغادر الأربعاء الفريق قبل إبلاغ اللاعبين.

وخلال المؤتمر الصحفي المفاجئ قال زيدان "أعلم أنها لحظة غريبة بالنسبة لكل المعنيين، لكن كان يجب القيام بها من أجل الجميع".

وأضاف زيدان: "يجب على هذا الفريق أن يستمر بالفوز وهو يحتاج إلى تغيير، فبعد ثلاث سنوات هم بحاجة إلى صوت ونفس جديدين وطريقة جديدة للعمل أيضا. ولهذا السبب اتخذت هذا القرار. أنا أحب هذا النادي ، وأنا أحب الرئيس، لقد منحني الفرصة للقدوم كلاعب ومدير. أنا ممتن له للأبد ولكن اليوم بالنسبة لي ولجميعنا حان وقت التغيير ".

وواصل زيدان "كنت مستاء من مشوار الفريق في الدوري الإسباني، وخسارتنا أمام ليغانيس في الكأس كانت بمثابة الضربة القاضية. أحب النادي ورئيسهفلورنتينو بيريز ولذلك الرحيل هو الخيار الأفضل".

وأكد زيدان أنّه لن يتولى تدريب أي فريق خلال الموسم المقبل ويحتاج للراحة قبل العودة مجددًا.

من جهته اعترف فلورنتينو بيريز بأن قرار زيدان كان غير متوقع بشكل كامل بعد فوزه باللقب الـ 13 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال بيريز "إنه يوم حزين بالنسبة لي وسيكون للجماهير واللاعبين والجميع في النادي، كنت أريده أن يكون بجانبي إلى الأبد. لكنني أعرف أن قراره هذا نهائي. كنت أود أن أقنعه بالبقاء ولكني أعرفه جيدا".

وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم كشف زيدان أنه وقع عقدًا للبقاء مع ريال مدريد حتى عام 2020 لكنه قال في المقابل "إنه لا يعني أي شيء".

وبعد شهر، قال زيدان: "أنا مدرب متعب للغاية وما يزيد من صعوبة المهمة كون النادي ريال مدريد، عندما أشعر أنه لم يعد لي ما أقدمخه لهذا النادي سأرحل."

وكان كل من غاريث بايل، الذي سجل هدفين في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وكريستيانو رونالدو قد لمحوا إلى لإمكانية مغادرة النادي الملكي في نهاية الموسم .

وأنهى الريال الدوري الإسباني متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوسبأربعة أهداف لهدف واحد في نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

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وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب للريال وكان أخر لقب يوم السبت الماضي لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات على التوالي، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأوروبي ولقبين لكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

وعن خليفته على رأس ريال مدريد تتحدث الصحافة الإسبانية عن دخول أرسين فينغر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، في دائرة اهتمام ريال مدريد لخلافة زين الدين زيدان الذي أعلن استقالته عن قيادة الفريق الملكي.