زيدان يعلن استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني

أعلن مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان استقالته من العارضة الفنية للنادي صباح الخميس خلال مؤتمر صحفي مفاجئ. وقرر زيدان الإستقالة من تدريب بطل أبطال أوروبا بعد قرابة الأسبوع فقط من تتويجه باللقب الأوروبي على حساب النادي الإنجليزي ليفربول.
وأعلن ريـال مدريد عن عقد زين الدين زيدان مؤتمراً صحفياً مفاجئاً على الساعة الواحدة ظهرا اليوم بالتوقيت الأوروبي.
ولاحت في الأفق عدة أزمات بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال والإدارة خلال الموسم مع عدم تتويج الميرينغي ببطولة الدوري الإسباني بل وابتعاده حتى عن المركز الثاني أيضاً.
وكان زيدان قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد السبت الماضي للمرة الثالثة على التوالي للمدرب، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
اليويفا يمنح لقب دوري أبطال أوروبا بالخطأ لليفربول وبشرة خير لمحمد صلاح
زيدان يتحمل مسؤولية تراجع أداء ريال مدريد
"فيفا": جائزة "الأفضل" لرونالدو لاعبا ولزيدان مدربا
وتولى زين الدين زيدان قد تولى مسؤولية تدريب ريال مدريد عام 2016، ونجح معهم في التتويج بلقب الدوري الإسباني مرة، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية مرتين.
وبات زيدان أول مدرب بتاريخ دوري الأبطال ينجح بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية كما عادل رقم أنشيلوتي وبايزلي بالفوز بثلاثة ألقاب.
وتحدث زيدان خلال المؤتمر بالقول "لقد اتخذت قراري بعدم الاستمرار بتدريب ريال مدريد"