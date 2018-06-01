تم نقل الهيكل العظمي لأكبر ديناصور في العالم في متحف التاريخ الطبيعي في شيكاغو.
شاهد: وصول أكبر ديناصور في العالم إلى متحف بشيكاغو
شاهد: وصول أكبر ديناصور في العالم إلى متحف بشيكاغو
وصرح العلماء أن الديناصور كان نباتيا أي لا يتغذى على اللحوم، وكان له عنق طويلا وقد عاش أكثر من 100 مليون عام في باتاغونيا الحديثة الواقعة في الأرجنتين.
وأطلق العلماء على الديناصورات اسم ماكسيمو (أو "الحد الأقصى" باللغة الإسبانية).
تساعدنا هذه الأنواع من ديناصورات المنصوروراس Mansourasaurus على معالجة المسائل التي طال أمدها بشأن أسرار الحفريات أو التنقيب عن المستحاثات.