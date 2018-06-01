قالت الشرطة الماليزية يوم الجمعة إنها ألقت القبض على 15 شخصا بتهمى التطرف. ومن بين المعتقلين مراهق وربة منزل وُجهت لهما اتهامات بالتخطيط لشن هجمات "فردية" منفصلة على دور عبادة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
السلطات الماليزية تعتقل 15 شخصا بتهمة التشدد
السلطات الماليزية تعتقل 15 شخصا بتهمة التشدد
وقال المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون في بيان إن الشرطة اعتقلت المشتبه بهم، ومن بينهم تسعة أجانب، خلال عمليات أمنية بين 27 مارس- آذار و 9 مايو- أيار.
ومن بين المعتقلين طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر سبعة عشر عاما، ويشتبه بأنه عضو في تنظيم مايسمى "الدولة الإسلامية" وأنه خطط لهجمات "فردية" على كنائس ومراكز ترفيه ومعابد هندوسية في كوالالمبور.
وذكر المفتش العام أن الطالب صنع ست قنابل حارقة واختبر إحداها، وقال في بيانه "راقب المشتبه به المواقع المستهدفة وصورها وسجل مقطع فيديو يحذر فيه من هجمات وشيكة"، مضيفا أن مقطع الفيديو تم تحميله على أربع غرف محادثة إلكترونية مرتبطة بتنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" قبل فترة قصيرة من اعتقال المشتبه به.
وذكرت الشرطة أن من بين المشتبه بهم أيضا ربّة منزل تبلغ من العمر 51 عاما اعتُقلت في التاسع من مايو-أيار وهو اليوم الذي أجرت فيه ماليزيا انتخابات عامة.
واشتبهت السلطات بأن المرأة خططت لقيادة سيارة ودهس ناخبين غير مسلمين في مركز اقتراع على مشارف كوالالمبور. وقال المفتش العام: "خططت المشتبه بها أيضا لتدمير دور عبادة غير إسلامية باستخدام سيارة مزودة باسطوانة غاز بحيث تستخدم كمتفجرات".
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ومن بين المشتبه بهم الآخرين مالك مطعم من بنغلادش يشتبه بأنه هرب أسلحة لمتشددين أجانب بالإضافة لستة فلبينيين كانوا يعتزمون الانضمام لمسلحين مرتبطين بتنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" احتلوا بلدة فلبينية العام الماضي.
وذكر المفتش العام أن زوجين من شمال أفريقيا مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" في بلدهما اعتُقلا قبل أن يتم ترحيلهما يوم 14 أبريل-نيسان. ولم يتم الكشف عن جنسيتهما.
المصدر: رويترز.