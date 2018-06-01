المانيا: أول مشروع لاستعادة الليتيوم والغرافيت الثمينتين من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها

في هذه الحلقة من "بيزنس بلانيت" التي يقدمها الزميل سيرج رومبي سنتعرف على مشروع "كلوزويي" الأوروبي الذي يهدف لمعالجة وإعادة تدوير النفايات الالكترونية من بطاريات وغيرها.

وللتعرف أكثر على هذا المشروع، التقينا ماتياس هويسكين، أحد مسؤولي الشركات المشاركة في المشروع الأوروبي "كلوزويي". فهذا المشروع يسعى "للمزيد من عمليات إعادة التدوير وبطريقة أفضل"، خاصة فيما يتعلق بالنفايات الكهربائية والالكترونية.

وعن هذا المشروع الأوروبي "كلوزوييي"، حدثنا ماتياس هويسكين قائلاً: "هدف هذا المشروع هو تطوير حلول لمعالجة وإعادة تدوير النفايات الالكترونية. في أوروبا جمعنا أكثر من اثني عشر مليون طن العام الماضي فقط".

"اكوريك" نموذج فريد من نوعه في إعادة التدوير

وللتعرف أكثر بشكل ملموس عن عمل هذا المشروع، اتجهنا الى كريفليد غرب المانيا.