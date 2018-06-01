نساء الأرجنتين يتظاهرن لتشريع الإجهاض

تجمعت المئات من النساء أمام مبنى الكونغرس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للتظاهر دعماً منهن لتشريع حق المرأة في الإجهاض في الأرجنتين.

وحظي هذا الموضوع مؤخرا باهتمام أكبر حين قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، إنه يؤيد النقاش وسيشجع حلفاءه في الكونغرس على التصويت لما يرونه مناسبا، رغم معارضته الشخصية لتشريع الإجهاض.

وتسمح الأرجنتين حاليا بالإجهاض في حالات محددة، بما في ذلك الاغتصاب أو في حال وجود مخاطر على حياة الأم، شأنها في ذلك شأن معظم بلدان أمريكا اللاتينية. وتنتقد جماعات حقوق الإنسان الحاجة للحصول على إذن بالإجهاض من القاضي، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى تأخيرات طويلة أو رفض الإجراء.