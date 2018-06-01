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الأرجنتين

نساء الأرجنتين يتظاهرن لتشريع الإجهاض

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نساء الأرجنتين يتظاهرن لتشريع الإجهاض

متظاهرات يحملن مناديل خضراء خارج الكونجرس في بوينس آيرس - المصدر: رويترز
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تجمعت المئات من النساء أمام مبنى الكونغرس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للتظاهر دعماً منهن لتشريع حق المرأة في الإجهاض في الأرجنتين.

وحظي هذا الموضوع مؤخرا باهتمام أكبر حين قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، إنه يؤيد النقاش وسيشجع حلفاءه في الكونغرس على التصويت لما يرونه مناسبا، رغم معارضته الشخصية لتشريع الإجهاض.

وتسمح الأرجنتين حاليا بالإجهاض في حالات محددة، بما في ذلك الاغتصاب أو في حال وجود مخاطر على حياة الأم، شأنها في ذلك شأن معظم بلدان أمريكا اللاتينية. وتنتقد جماعات حقوق الإنسان الحاجة للحصول على إذن بالإجهاض من القاضي، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى تأخيرات طويلة أو رفض الإجراء.

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وقسمت قضية حق المرأة بالإجهاض في الأرجنتين الأحزاب السياسية، وبينما يمكن لاقتراح تشريع الإجهاض أن يُمرر لمجلس النواب لكن المحتمل أن يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ الذي يعتبر أكثر محافظة.

الرئيس ماكري أعرب عن عدم نيته في استخدام حق النقض (الفيتو) في حال اعتماد مشروع القانون الجديد من قبل المجلسين.

المصدر: رويترز

الوكالات • رويترز