إليكم أجمل مشاهد الأسبوع المصورة في لحظات
اكتشف علماء الآثار باستخدام طائرات من دون طيار أكثر من 25 رسما جغرافيا (جيوغليف) محفورا في منطقة صحراوية جنوب البيرو يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام. ويقع الاكتشاف الجديد إلى جانب رسوم نازكا الشهيرة.
اجتمع عدد من النشطاء خارج مقر المجلس الأوروبي، ووضعوا نحو 4500 زوج من الأحذية في الساحة المحاذية للمجلس، في رسالة للتضامن مع الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في غزة نتيجة الحملة الإسرائيلية الأخيرة.
هربت أربعة طواويس من حديقة حيوان فيلادلفيا وتسببت بخلق ازدحام مروري على أحد الطرق السريعة، وقد عثرت السلطات مساء الخميس على أحد تلك الطواويس ميتاً.
خرجت الحمم البركانية من شقوق أرضية أحدثها بركان كيلاويا في هاواي و زحفت باتجاه المناطق السكنية، في واحدة من أكبر حوادث ثوران البراكين على مدى القرن الأخير.