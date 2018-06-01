اكتشف خبراء آثار مصريون قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى 2200 عام تحمل صورة للملك بطليموس الثالث الذي ينتمي للبطالمة، وهو أحد أسلاف الملكة الشهيرة كليوباترا. القطعة النقدية الذهبية اكتشفت خلال عمليات حفر لمبنى روماني يوناني كبير بمدينة صان الحجر في محافظة الشرقية شمال مصر.
اكتشاف قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى 2200 سنة في مصر
اكتشاف قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى 2200 سنة في مصر
وقالت وزارة الآثار المصرية إن العملة جرت صياغتها أثناء حكم الملك بطليموس الرابع الذي حكم بين عامي 180-145 قبل الميلاد تخليدا لذكرى والده.
وفي تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكرت وزارة الآثار ان الخبراء عثروا أيضا على أوانٍ فخارية وتماثيل طينية وأدوات برونزية وجزء من حجر منقوش عليه باللغة الهيروغلوفية، وتمثال صغير لكبش في نفس الموقع بدلتا النيل.
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وحكم بطليموس الثالث مصر في القرن الثالث قبل الميلاد، وكان الابن الأكبر لبطليموس الثاني حاكم مصر. اعتلى الحكم سنة 246 قبل الميلاد بعد موت أبيه وقد لقبه المصريون بالحسن. وسيطر على سوريا وآسيا الصغرى وبعض المناطق المحيطة في سنة 246 قبل الميلاد.
وتأمل مصر أن تؤدي الاكتشافات الأثرية في إنعاش السياحة التي عانت كثيرا في أعقاب الاضطرابات السياسية بعد 2011.