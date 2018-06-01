اكتشاف حقلٍ من كثبان الميثان على سطح الكوكب البارد بلوتو

كشف العلماء وجودَ حقل كبير من كثبان الميثان شكلتها الرياح على سطح كوكب بلوتو، وخلص العلماء إلى هذا الاكتشاف بعد تحليل صور التقطت للكوكب البارد في العام 2015.
وقال العلماء يوم الخميس إن الكثبان، التي رصدت في صور التقطها المركبة "نيو هورايزون" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أثناء عبورها قرب بلوتو عام 2015، تقع على الحدود بين منطقة متجمدة من النيتروجين على شكل قلب يسمى "سبوتنيك بلانيتيا" وسلسلة جبال "الإدريسي" المكونة من مياه متجمدة.
وقال جاني رادبو العالم المتخصص في الكواكب بجامعة بريغهام يانغ: "على الرغم من أن بلوتو بعيد جدا عن الأرض وشديد البرودة، فإن به مجموعة من الأشياء التي لم نتوقع رؤيتها. إنها أكثر إثارة للاهتمام بكثير مما كنا نتخيل كما أنها تخبرنا بأن هذه الأجسام البعيدة للغاية تستحق الزيارة".
وتغطي الكثبان نحو 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقارب حجم طوكيو. ومثل اكتشافها مفاجأة، إذ كانت هناك بعض الشكوك بشأن إن كان الغلاف الجوي الرقيق للغاية لبلوتو، المؤلف بشكل أساسي من النيتروجين وكميات صغيرة من الميثان وأول أكسيد الكربون، يمكن أن يجمع الرياح اللازمة لتكوين هذه المعالم.
بلوتو الكوكب القزم
ويدور بلوتو، وهو أصغر من قمر كوكب الأرض ويبلغ قطره نحو 2380 كيلومترا، على بعد نحو 5.8 مليار كيلومتر من الشمس، أي أبعد بما يقارب 40 مرة من مدار الأرض. ويتميز سطحه بالسهول والجبال والوديان.
ويتحول الميثان وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، وتكون كلها في الحالة الغازية على الأرض، إلى الحالة الصلبة بسبب درجات حرارة بلوتو التي تقترب من الصفر المطلق. وتشكلت كثبان بلوتو بفعل رياح معتدلة تصل سرعتها إلى نحو 35 كيلومترا في الساعة حاملة معها فيما يبدو حبيبات الميثان المجمدة من قمم جبال.
للمزيد: