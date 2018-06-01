حصري ليورونيوز: سفينة الحرية لكسر حصار غزة ترسو في أمستردام

رست سفن أسطول الحرية التي تهدف إلى كسر الحصار عن غزة، بميناء أمستردام، ويقول المنظمون إن السفن ستظل حتى يوم الأحد الثالث من حزيران/يونيو ثم ستتابع ابحارها إلى محطتها التالية وهي ميناء مدينة روتردام.

صورة لسفينة العودة الأولى

سفينة العودة

سفينة "العودة"، هي أكبر سفن أسطول الحرية 2018 المتوجّه إلى غزة لكسر الحصار عنها، التي تقود باقي المراكب الآن نحو عدة موانىء أوروبية حيث نشاهد الأعلام الفلسطينية و الدانماركية و السويدية مرفرفة على القوارب جميعها.

زاهر بيراوي

زاهر بيراوي

زاهر بيراوري رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، العضو المؤسس لأسطول الحرية، قال ليورونيوز إن هذه المبادرة تكتسب أهمية كبرى حيث تندرج في سياق يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل و خذلان وقد ترك وحده يجابه مصيره المحتوم

الفلسطينيون يحرمون منذ 12 عاما من حقهم الطبيعي في الحياة وفق القوانين الدولية.