مترو كراكاس مجاني بسبب نفاذ التذاكر

في وقت سابق من هذا الشهر تلقى المراقبون في 53 محطة بشبكة مترو العاصمة الفنزويلية كراكاس أمرا غير مسبوق. الأمر ينص على مجانية ركوب خطوط المترو بمجرد نفاد التذاكر وورد في نص القرار "بمجرد نفاد التذاكر بحوزتكم افتحوا البوابات واتركوا الرواد يركبون بالمجان".
وقال موظفون سابقون وحاليون في شركة "مترو دي كراكاس سي إيه"، المملوكة للدولة والتي تدير شبكة المترو إن المواد الخام اللازمة لطباعة التذاكر يتم استيرادها شأنها شأن غالبية المواد الأخرى التي تستخدمها الشركة.
وقال مصدر إن الحكومة لم تعط الشركة عملة صعبة للاستيراد منذ أكثر من عام، في إشارة إلى مدى تأثير القيود الشديدة على التداول لحماية الاحتياطي المتضائل من العملة الأجنبية جراء الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية.
والآن أصبحت الماكينات التي كانت من قبل تبيع التذاكر تظهر عبارة "خارج الخدمة" ويتمكن رواد المترو من المرور عبرها مجانا رغم شكواهم من تأخر القطارات وتعطل المصاعد في شبكة مترو كانت نموذجا يضرب به المثل في أميركا اللاتينية.
ويستخدم نحو 2 مليون راكب شبكة مترو كراكاس يوميا.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لكي لا يُنكل به: "الناس تستخدم القطارات مجانا لأنه ليس هناك مواد لطباعة التذاكر".
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ولم ترد وزارة الإعلام أو مترو دي كراكاس على طلبات للتعقيب. ونسبت وسائل إعلام محلية إلى رئيس المترو سيزار فيجا قوله في وقت سابق من الشهر إن الماكينات باتت مفتوحة مجانا نظرا لأنه يتم حصر عدد المستخدمين في كل محطة لتحديد أي من المحطات يجب زيادة طاقم العاملين بها.
وقالت فتاة تدعى يورلي كوريا، تعيش في منطقة بيتير العشوائية في شرق كراكاس وتستقل مترو الأنفاق يوميا للذهاب إلى عملها في ضاحية تشاكاو الراقية "يجب على الأقل أن يرفعوا ثمن التذاكر ليوفروا تكاليف الصيانة... في ساعة الذروة في السابعة والثامنة صباحا وبعد الظهر يكون الأمر كارثيا".