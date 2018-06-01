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ألمانيا

فرار أسدين ونمرين وفهد من حديقة حيوان ألمانية

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فرار أسدين ونمرين وفهد من حديقة حيوان ألمانية

نمر وأسد
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تكمنت السلطات الألمانية من السيطرة على حيوانات مفترسة هربت من حديقة للحيوان إثر عاصفة قوية تسببت في غمر أجزاء من الحديقة بالقرب من مدينة لونيباخ غرب البلاد.

وشارك صيادون ورجال الأطفاء وضباط الشرطة في جهود البحث عن الحيوانات الخطيرة الهاربة، وكان بينها أسدان ونمران ودب وفهد. كما طلبت السلطات من السكان المحليين البقاء في منازلهم.

وقالت السلطات إن الدب قتل بالرصاص أثناء عمليات البحث بسبب صعوبة السيطرة عليه.

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وتضم حديقة حيوان "إيفل" المملوكة للقطاع الخاص حوالي 60 نوعا من الحيوانات وتمتد على مساحة 30 هكتارا.

واستخدمت السلطات طائرة دون طيار لتعقب الحيوانات. وفي وقت لاحق، أخبر مسؤول من بلدية آرزفيلد، القريبة من الحديقة، الصحفيين أن الحيوانات في الواقع لم تغادر أبداً أقفاصها.