باندا عملاقة تفاجئ سكان قرية صينية بزيارة غير متوقعة !
فاجأت باندا عملاقة سكان إحدى القرى في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين حيث كانت تتجول بحرية في قريتهم بين منازلهم.
ورأى السكان الزائرة غير المتوقعة في الساعة التاسعة صباحاً، حيث كانت تتجول بين المنازل بحثاً عن الطعام ثم تتسلق الأشجار.
وبحسب ما رواه السكان، لم يظهر على الباندا العملاقة علامات استغراب أوخوف من الناس المحيطين بها، وقد تجمع عدد كبير من المارة لمشاهدتها.
وقال باحثون من مركز البحث والحفظ الصيني إن الباندا تبلغ من العمر 11 عاماً، وكانت قد ترعرعت في مركز لحفظ الحيوانات قبل أن يتم إرسالها مؤخراً إلى البرية كجزء من مشروع تربية يهدف إلى جعلها تتزاوج مع دببة الباندا البرية.
وقال أحد الباحثين في المركز : "لسنا متأكدين مما إذا كانت قد تزاوجت مع حيوانات الباندا البرية، لكننا سنفترض أنها فعلت ذلك وسنتعتني بها جيداً ".
وتم إطلاق سراح الباندا في الخامس من آذار/مارس الماضي في إحدى المحميات الطبيعية المتاخمة للقرية، ولذلك قد تتكرر " زيارتها المفاجئة" في المستقبل.