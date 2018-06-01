"لا توجد رؤية طويلة الأمد في سياسة الهجرة الأوروبية"

هذا العدد من برنامج "انسايدرز" مخصص للهجرة في أوروبا ومصير المهاجرين في جبال الألب على الحدود الفرنسية-الإيطالية، مهاجرون يعرضون حياتهم في بعض الأحيان حياتهم للخطر. التقينا بالسيد إيف باسكواو ، متخصص بسياسات الهجرة، وباحث في معهد جاك ديلور حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه المسألة المهمة، أعرب عن أسفه لأن الدول الأعضاء لم تضع نهجاً لمدة 15 أو 20 أو 25 عاماً في هذا المجال. وفقا له، انها منقسمة بشأن مراجعة لائحة دبلن ولم تجد جواباً للتكيف مع لاجئي المناخ.

صوفي كلوديه، يورونيوز: " لا يمكننا التحدث عن سياسة هجرة أوروبية منسقة، ربما بسبب عدم وجود تضامن بين الدول الأعضاء، لأن هناك انقسامات سياسية." هل توجد وسيلة لحل هذه المشكلة؟

إيف باسكواو، باحث كبير في معهد جاك ديلور ومتخصص في سياسات الهجرة الأوروبية والوطنية:

"أعتقد أن المشكلة الأولية أو الجوهرية، في السياسة الأوروبية كما في السياسات الوطنية هي عدم وجود رؤية طويلة الأمد". اليوم، يتعامل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع المواقف دون تحديد موضعهم على المدى الطويل لتحديد الأهداف ووضع السيناريوهات والنظر في التدابير والإجراءات التي يتعين تنفيذها من أجل تحقيق هذه الأهداف لفترات طويلة نسبيا، والتي قد تكون 15 أو 20 أو 25 عاما، هذه الرؤية السياسية غير موجودة ".