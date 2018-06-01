إسرائيل تعلن عدم اعترافها بالجالية اليهودية في أوغندا

أمر وزير الداخلية الإسرائيلي رجلا يهوديا من يهود أبيودايا بعدم الهجرة إلى إسرائيل وإلغاء الاعتراف الوكالة اليهودية بيهوديته. وقالت إسرائيل إنها لن تعترف بالجماعة اليهودية المقيمة في أوغندا، وفقا لما لما كشفته حصريا صحيفة "هآرتس"الجمعة.
ورفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلب المدعو كيبيتس يوسف يهودي أوغندي للهجرة إلى إسرائيل وقالت الوزارة إن يوسف، الذي يقيم حاليا في كيبوتس في جنوب إسرائيل مطالب بمغادرة إسرائيل قبل 14 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال أحد المسؤولين لصحيفة "هآرتس" إن القرار يمثل موقف إسرائيل من المجتمع اليهودي الأوغند، وليس فقط مقدم الطلب المعني، فيما أشارت الوزارة إلى أنه بإمكان يوسف أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة العدل العليا.
ويبلغ عدد الجالية اليهودية الأوغندية، التي تسمى أيضاً أبيودايا حوالي 2000 شخصا وتعود جذورها إلى أوائل القرن العشرين، عندما قرأ زعيم سابق منها الكتاب المقدس الإنجيل واعتنق اليهودية.
واعتنق معظم أفراد هذه الأقلية الديانة اليهودية تحت رعاية الحاخامات المحافظين الأمريكيين، وبالتالي لم يتم الاعتراف بها كدولة يهودية من قبل الحاخامية الكبرى الأرثوذكسية في إسرائيل.
وفي العام 2016، اعترفت الوكالة اليهودية بمجتمع أبيودايا اليهودي والذي فتح على ما يبدو الطريق أمام أعضائها للهجرة إلى إسرائيل.
وكافح مجتمع أبويودايا للحصول على اعتراف إسرائيل بهم، غير أنه وفي ديسمبر/ كانون الأول المنصرم رفضت تل أبيب طلب منح تأشيرة لأحد أفراد أبيودايا للدراسة في مدرسة دينية في إسرائيل، مما أدى إلى اتهامها بالعنصرية.
ونشرت الحاخامية الكبرى هذا الأسبوع قائمة مشروع يحمل معايير الأحكام الدينية اليهودية التي تٌقبل بموجبها اعتناق اليهودية. وفي حال المصادقة عليه فإن اليهود الذين اعتنقوا اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية سيواجهون صعوبات جديدة للحصول على اعتراف الحاخامية الكبرى التي تسيطر على الزواج اليهودي والطلاق والتحول الديني والدفن. غير ان هذه الحاخامية لا تتحكم في منح حق الهجرة إلى إسرائيل.
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