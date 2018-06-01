إسرائيل تعلن عدم اعترافها بالجالية اليهودية في أوغندا

أمر وزير الداخلية الإسرائيلي رجلا يهوديا من يهود أبيودايا بعدم الهجرة إلى إسرائيل وإلغاء الاعتراف الوكالة اليهودية بيهوديته. وقالت إسرائيل إنها لن تعترف بالجماعة اليهودية المقيمة في أوغندا، وفقا لما لما كشفته حصريا صحيفة "هآرتس"الجمعة.

ورفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية طلب المدعو كيبيتس يوسف يهودي أوغندي للهجرة إلى إسرائيل وقالت الوزارة إن يوسف، الذي يقيم حاليا في كيبوتس في جنوب إسرائيل مطالب بمغادرة إسرائيل قبل 14 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال أحد المسؤولين لصحيفة "هآرتس" إن القرار يمثل موقف إسرائيل من المجتمع اليهودي الأوغند، وليس فقط مقدم الطلب المعني، فيما أشارت الوزارة إلى أنه بإمكان يوسف أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة العدل العليا.