إيطاليا: ولادة أول حكومة شعبوية إئتلافية في أوروبا

نجح حزبا حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، أكبر حزبين شعبويين في إيطاليا، في تشكيل حكومة ائتلاف في البلاد بعد أسابيع من الشغور. وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد طلب الخميس من أستاذ القانون جوزيبي كونتي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية تشكيل حكومة للمرة الثانية في ثمانية أيام.

جوزيبي كونتي قبل طلب ماتاريلا وقدم تشكيلته وزارية وافق عليها الرئيس الإيطالي، حيث من المنتظر أن يؤدي اليمين الدستورية بعد ظهر الجمعة.

وبعد أداء اليمين، سيلتمس كونتي ثقة البرلمان، حيث يملك داعموه في الائتلاف الحاكم، حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات، الأغلبية في مجلسيه.