تحقيق صحفي يكشف طلب نتنياهو من رئيس الشاباك التنصت على رئيس الموساد وقائد هيئة أركان الجيش

نفى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ما ذكرته تقارير نُشرت يوم الجمعة 1 يونيو / حزيران، تفيد بأنه طلب من رئيس الأمن الداخلي "الشاباك" التنصت على محادثات رئيسي هيئة أركان الجيش والموساد منذ سنوات مضت.

وقال نتنياهو في تغريدة:"لم اطلب ابدا من يورام كوهين (رئيس الشاباك) أن يتنصت على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أو رئيس الموساد"، ردا على تحقيق عُرض في برنامج التحقيقات الصحفية " Uvda" وأضاف في تغريدته:"لا حدود للكذب".