لوموند الفرنسية: السعودية تهدد بعمل عسكري مشروط تجاه قطر

بعد مرور عام على الأزمة الخليجية، ولا تلوح في الأفق أجواء انفراجة قريبة بحسب وزير خارجية ممكلة البحرين، والتوتر بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى في تصاعد مستمر، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ 5 حزيران/يونيو 2017.

صحيفة لوموند الفرنسية نشرت خبرا الجمعة 1 يونيو/حزيران، مفاده أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أبلغ الرئاسة الفرنسية أن المملكة مستعدة لتنفيذ عمل عسكري ضد قطر في حال حصلت الأخيرة على نظام الدفاع الروسي الأحدث والمضاد للطائرات S-400.

فهد بن محمد العطية سفير قطر في موسكو كان قد صرح في يناير الماضي بأن بلاده تنوي امتلاك هذا النموذج من الصواريخ، مؤكدا أن المفاوضات مع الكرملين في مرحلة متقدمة، بدورها اكدت الرياض بأنها تحاول الحصول على هذا النوع من المضادات أيضا.