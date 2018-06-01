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المملكة العربية السعودية

صورة الأميرة السعودية هيفاء بن عبد الله على غلاف "فوغ أرابيا" تثير السخط والجدل

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صورة الأميرة السعودية هيفاء بن عبد الله على غلاف "فوغ أرابيا" تثير السخط والجدل

صورة الأميرة السعودية هيفاء بن عبد الله على غلاف "فوغ أرابيا" تثير السخط والجدل
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REUTERS/Faisal Al Nasser/File Photo
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عرضت مجلة Vogue بنسختها العربية على غلافها صورة لأميرة سعودية خلف مقود سيارة فارهة، احتفالا بمناسبة اقتراب تاريخ السماح للسعوديات قيادة السيارة، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية.

?? The June 2018 issue of #VogueArabia is set to make history by being the first-ever Vogue edition dedicated to Saudi Arabia. The issue applauds the country’s inspirational female trailblazers, including cover star HRH Hayfa bint Abdullah Al Saud. The #SaudiIssue will be on shelves from June 1. Cover 2 of 3. ?? Photography @boo_george_studio Fashion Direction @katieellentrotter Interview @mrarnaut Production @snapfourteen عدد يونيو ٢٠١٨ من# ڤوغ العربية يصنع التاريخ، فهو النسخة الأولى من ڤوغ المهداة إلى المملكة العربية السعودية. يكرّم العدد السعوديات الرائدات والملهمات منهن نجمة الغلاف صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالله آل سعود. تجدون عدد السعودية على الرفوف إبتداءً من ١ يونيو. الغلاف ٢ من ٣. تصوير @boo_george_studio إدارة الأزياء والموضة @katieellentrotter حوار @mrarnaut إنتاج @snapfourteen

Une publication partagée par Vogue Arabia (@voguearabia) le

فبحسب هؤلاء فإن استخدام المجلة لصورة أميرة للترويج لفكرة السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مبالغ فيه، في الوقت الذي تم إيقاف ناشطات سعوديات يطالبن بحقوق المرأة، وهو الأمر الذي أغفلته المجلة.

غلاف مجلة فوغ، تزامن مع الشهر الذي من المقرر أن يرفع فيه الحظر على قيادة المرأة للسيارة، والمقرر رفعه في 24 يونيو / حزيران، الغلاف والتي تظهر فيه الأميرة هيفاء بنت عبد الله آل سعود تجلس في مقعد السائق ترتدي قفازات جلدية، وكعب عال، وبالكاد يغطي غطاء الرأس شعرها، وعنونت الغلاف بـ "قوة القيادة".

وجاء في افتتاحية المجلة أن السعودية ستسمح للنساء هذا الشهر بأن تجلس في كرسي القيادة :"نحتفل بنساء المملكة، وبإنجازاتهم العظيمة".

الانتقادات التي انتشرت، تمحورت حول حصول العائلة الملكية في السعودية على الشكر بسبب عملية تحديث المملكة المحافظة بالأساس، بينما هنالك 11 ناشط بذلوا جهدا في حملتهم لوقف التمييز بين الجنسين ولحصول المرأة على حقوقها، ويقبعون حالية في أروقة السجون، بل ويلقبون بالخونة وقد يحاكمون بتهمة زعزعة أمن المملكة.

وكانت المملكة قد أطلقت سراح 4 من هؤلاء الناشطين بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية.

الناشطة هالة الدوسري قالت على حسابها في تويتر:"أميرة على غلاف فوغ العربية، للاحتفال برفع الحظر عن قيادة السيارة، بينما ناشطات يقبعن في السجن".

وقال ناشط آخر:"أضحك من أعماق قلبي، غددي على وشك الانفجار، أميرة سعودية على غلاف مجلة فوغ بنسختها العربية احتفالا برفع الحظر عن قيادة السيارة للمرأة، بينما أسرتها تسجن ناشطات حاربن من أجل هذا الحق.

وقالت كاترين ويبل في تغريدتها، ماذا عن النساء اللاتي سجنّ، لماذا لا تنشرون صورهن على الغلاف؟

وكانت الأميرة هيفاء قد صرحت للمجلة:"في بلدنا هنالك بعض المحافظين الذين يخافون من التغيير، شخصيا أدعم هذه التغييرات بحماسة كبيرة".