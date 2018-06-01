19 ساعة في أطول رحلة طيران في العالم

إن كنت من رواد السياحة ومحبي الأرقام القياسية فستكون هذه الرحلة مناسبة لك، حيث سيتم افتتاح أطول رحلة طيران في العالم شهر أكتوبر - تشرين الأول المقبل من قبل شركة الخطوط الجوية السنغافورية، وسوف تستغرق هذه الرحلة التي تصل جنوب شرق آسيا بأمريكا الشمالية قرابة 19 ساعة. قاطعة مسافة 16,700 كيلومتر بلا توقف، منطلقة من مطار شانغي بسنغافورة لتصل مطار نيويورك خلال 18 ساعة وأربع وأربعين دقيقة. حسب إعلان الشركة.
الرحلة سوف تكون على متن طائرة إيرباص A350-900 فائقة الطول، وطائرة من هذا الطراز يمكنها الطيران لعشرين ساعة وقطع مسافة 20 ألف كيلومتر بلا توقف، وقادرة على حمل 161 راكباً في الدرجة العادية، و94 راكبا في الدرجة الاقتصادية و67 راكبا في درجة رجال الأعمال.