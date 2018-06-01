شاهد: مركز احتجاز المهاحرين غير الشرعيين بطرابس يقيم إفطارا جماعيا

تناول مهاجرون مسلمون، محتجزون في مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، إفطارا رمضانيا جماعيا نظمه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة طرابلس.

وقُدمت للمهاجرين المُحتجزين في مركز احتجاز طريق السكة وجبات إفطار مجانية وحلويات ومشروبات.

وقال حسني أبو عيانة مدير المكتب الإعلامي في جهاز الهجرة فرع طرابلس إن نحو 1300 مهاجر غير شرعي يُحتجزون في المركز. وتهدف المبادرة إلى إزالة الحواجز بين المهاجرين والمسؤولين في مركز الاحتجاز.