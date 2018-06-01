كرواتيا تنفض الغبار عن يخت "تيتو" آخر زعماء يوغسلافيا الشيوعية

على الرغم من مظهرها المتهالك وهي راسيةٌ عند أحد موانئ مدينة رييكا الكرواتية، لكن السفينة الشهيرة التي كانت تقلّ، في يوم من الأيام، رجل يوغوسلافيا القوي، الديكتاتور الراحل جوزيف بروز تيتو، ستحصل على فرصة جديدة للعودة إلى الواجهة.

السفينة العملاقة التي تعرف باسم "غاليب" أو "سيغال"، استضافت في أيام تألقها أكثر من 70 زعيما من حول العالم فضلا عن مشاهير هوليوود، واليوم سيتم العمل على تحويلها إلى متحف عائم في كرواتيا.