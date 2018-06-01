اكتشاف ثلاثة جينات مسؤولة عن تطور الدماغ البشري

حدد العلماء ثلاثة جينات ربما لعبت دوراً محورياً في معلم مهم من تطور الإنسان، وهو الزيادة اللافتة في حجم الدماغ التي سهلت التقدم المعرفي الذي ساعد على تحديد ما معنى أن تكون إنساناً، وأفاد الباحثون بأن تلك الجينات التي لا توجد سوى في البشر وقد ظهرت منذ ثلاثة إلى أربعة ملايين عام.
والجينات الثلاثة المتماثلة تقريباً، بالإضافة إلى جين رابع ليس له وظيفة محددة، تسمى جينات (إن.أو.تي.سي.إتش2إن.إل) وتتبع فصيلة جينية تعود لمئات الملايين من السنين ولها علاقة كبيرة بتطور الأجنة.
وتنشط الجينات الأربعة على نحو خاص في مخزن الخلايا الجذعية العصبية بالقشرة الدماغية، وهي الطبقة الخارجية بالدماغ المسؤولة عن أعلى الوظائف العقلية مثل الإدراك واللغة والذاكرة والتفكير والوعي.
وتبين أن الجينات تؤجل تطور الخلايا الجذعية في قشرة الدماغ إلى خلايا عصبية في الجنين، مما يؤدي إلى إنتاج عدد أكبر من الخلايا العصبية الناضجة في هذه المنطقة من الدماغ.
اقرأ أيضاً :
3000 دماغ بشري تحت تصرف أطباء مختصين في بلجيكا
اكتشاف أقدم جينات إنسانية في أفريقيا قرب مدينة بركان المغربية
وقال بيير فاندرهايغن أستاذ علم الأعصاب التطوري بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا : "قشرة الدماغ تحدد بصورة كبيرة أي نوع من الكائنات الحية نحن ومن نحن كأفراد، وفهم كيف ظهرت في التطور إنها مسألة رائعة وتمس الأصول الأساسية للبشر".
وذكر ديفيد هاسلر خبير الجزييات الحيوية والمدير العلمي لمعهد سانتا كروز لعلم الجينوم بجامعة كاليفورنيا والباحث بمعهد هوارد هيوز الطبي : "إنها قضية التطور النهائي ومن الرائع العمل في هذا المجال البحثي".
وعاش نوع الأوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس من الكائنات الحية، الذي يجمع بين سمات تشبه القردة وسمات تشبه الإنسان ويشمل الحفرية المشهورة (لوسي) في أفريقيا تقريباً في نفس وقت ظهور تلك الجينات.
وقالت صوفي سلامة الباحثة في هندسة الجزيئات الحيوية بمعهد سانتا كروز لعلم الجينوم : "سيكون من الرائع إذا تمكنا من فك شفرة جينوم لوسي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم احتمالية حدوث ذلك.
ولا توجد هذه الجينات في أقرب الكائنات جينياً إلى الإنسان ، حيث لم يعثر العلماء على أي منها في القردة أو إنسان الغاب، كما جرى رصد جين غير محدد الوظيفة قريب من تلك الجينات في الغوريلا والشمبانزي، لكن الباحثين وجدوا هذه الجينات في نوعين منقرضين من السلالة البشرية وهما الإنسان البدائي والدينيسوفان.
للمزيد على يورونيوز:
جمجمة قرد صغير منقرض تضيء حقائق عن أسلاف البشر والقرود
اكتشاف مهم بشأن قردة إنسان الغاب
وتبين أن تشوهات جين (إن.أو.تي.سي.إتش2إن.إل) مرتبطة بحالات عصبية مثل التوحد والفصام وكذلك بصغر وكبر حجم الدماغ على نحو غير طبيعي.
ووردت تفاصيل النتائج الخاصة بجينات (إن.أو.تي.سي.إتش2إن.إل) في دراستين نشرتا بمجلة (سل).