اكتشاف ثلاثة جينات مسؤولة عن تطور الدماغ البشري

حدد العلماء ثلاثة جينات ربما لعبت دوراً محورياً في معلم مهم من تطور الإنسان، وهو الزيادة اللافتة في حجم الدماغ التي سهلت التقدم المعرفي الذي ساعد على تحديد ما معنى أن تكون إنساناً، وأفاد الباحثون بأن تلك الجينات التي لا توجد سوى في البشر وقد ظهرت منذ ثلاثة إلى أربعة ملايين عام.

والجينات الثلاثة المتماثلة تقريباً، بالإضافة إلى جين رابع ليس له وظيفة محددة، تسمى جينات (إن.أو.تي.سي.إتش2إن.إل) وتتبع فصيلة جينية تعود لمئات الملايين من السنين ولها علاقة كبيرة بتطور الأجنة.