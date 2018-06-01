أوغندا تفرض ضريبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

في مسعى منه لزيادة الدخل في البلاد، فرض برلمان أوغندا ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابع في السلطة منذ العام 1986.

وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن أي حوالي 0.0531 دولار أمريكي يوميا مقابل استخدام خدمات مثل فيسبوك وتويتر وواتساب، وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا في العام 2016 وفقا لإحصاءات البنك الدولي.

وقال كريس أوبور، وهو متحدث باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره يوم الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية، والذي من المقرر أن يصبح ساريا اعتبارا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو- تموز.