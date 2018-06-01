استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.
أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لحماية الفلسطينيين
أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لحماية الفلسطينيين
وقالت الولايات المتحدة إن القرار يشكل "وجهة نظر متحيزة للغاية" وأخفق في إلقاء اللوم على حركة حماس في العنف الذي وقع في الآونة الأخيرة.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبيل التصويت "تتحمل حركة حماس الإرهابية المسؤولية الأساسية عن ظروف العيش المروعة في غزة".
ومن بين أعضاء المجلس الخمسة عشر صوت عشرة لصالح القرار بينهم فرنسا ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة. وامتنعت أربعة دول عن التصويت بينها بريطانيا.
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ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل مع عدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وتقول حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن هجماتهما الأخيرة والتي شملت قصف أراض إسرائيلية تأتي ردا على قتل إسرائيل ما لا يقل عن 116 فلسطينيا منذ 30 مارس آذار في احتجاجات على حدود قطاع غزة.