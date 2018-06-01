"ويني ذا بوه" يعود لصالات العرض وخريطته في مزاد علني في لندن

تعرض دار سوذبيز في لندن الخريطة الأصلية للغابة التي تدور فيها قصص الشخصية الكرتونية " ويني ذا بوه " في مزاد علني بسعر تقديري يصل إلى 200 ألف دولار.
وتحتوي الخريطة على رسومات بخط يد " أي.إتش شيبرد" وتعود للعام 1926، وتصور تلك الرسومات العالم الخيالي الذي رسمه " أي.أي ميلن"، ويضم شخصيات ويني ذا بوه وكريستوفر روبن وبيغلي وغيرهم.
وقال فيليب أيرينغتون المتخصص في الرسوم التوضيحية في دار سوذبيز : " هذه القطعة ذات قيمة كبيرة جداً، إنها مدخل إلى عالم ويني ذا بوه.... تجدها في النسخة الأولى من الكتاب وفي آخر الصفحات، وتجدها أيضاً في رسوم ديزني المتحركة" .
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وسيعود " ويني ذا بوه" إلى صالات العرض الأمريكية في أعسطس-آب المقبل فيلم جديد من ديزني بعنوان " كريستوفر روبن"، وسيلعب دور البطولة الممثل إيوان مكريغور.
وستعرض الخريطة التي يُقدر سعرها بين 100 ألف و150 ألف جنيه استرليني في مزاد الأدب الإنكليزي والتاريخ والعلوم في يوليو-تموز المقبل.
وسيتم عرض أربعة رسومات أخرى لشيبرد من بينها مشهد روبن وبوه وهما يسيران معاً ويقولان وداعاً.
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