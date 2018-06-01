عاجل

عاجل

سينما

"ويني ذا بوه" يعود لصالات العرض وخريطته في مزاد علني في لندن

تقرأ الآن:

"ويني ذا بوه" يعود لصالات العرض وخريطته في مزاد علني في لندن

"ويني ذا بوه" يعود لصالات العرض وخريطته في مزاد علني في لندن
حجم النص Aa Aa

تعرض دار سوذبيز في لندن الخريطة الأصلية للغابة التي تدور فيها قصص الشخصية الكرتونية " ويني ذا بوه " في مزاد علني بسعر تقديري يصل إلى 200 ألف دولار.

وتحتوي الخريطة على رسومات بخط يد " أي.إتش شيبرد" وتعود للعام 1926، وتصور تلك الرسومات العالم الخيالي الذي رسمه " أي.أي ميلن"، ويضم شخصيات ويني ذا بوه وكريستوفر روبن وبيغلي وغيرهم.

وقال فيليب أيرينغتون المتخصص في الرسوم التوضيحية في دار سوذبيز : " هذه القطعة ذات قيمة كبيرة جداً، إنها مدخل إلى عالم ويني ذا بوه.... تجدها في النسخة الأولى من الكتاب وفي آخر الصفحات، وتجدها أيضاً في رسوم ديزني المتحركة" .

اقرأ أيضاً :

والت ديزني تستثمر ملياري يورو في ديزني لاند باريس

وسيعود " ويني ذا بوه" إلى صالات العرض الأمريكية في أعسطس-آب المقبل فيلم جديد من ديزني بعنوان " كريستوفر روبن"، وسيلعب دور البطولة الممثل إيوان مكريغور.

وستعرض الخريطة التي يُقدر سعرها بين 100 ألف و150 ألف جنيه استرليني في مزاد الأدب الإنكليزي والتاريخ والعلوم في يوليو-تموز المقبل.

وسيتم عرض أربعة رسومات أخرى لشيبرد من بينها مشهد روبن وبوه وهما يسيران معاً ويقولان وداعاً.

للمزيد على يورونيوز:

قصة فتى الأدغال " ماوكلي" في فيلم جديد من هوليوود

أفلام رسوم متحركة تتألق في شباك التذاكر والمهرجانات

المزيد من سينما