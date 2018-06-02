وافقت شركة أبل على نسخة محدثة من تطبيق التراسل الفوري تليغرام بعد يوم من شكوى تليغرام من أنه لم يستطع توصيل تحسينات برمجية إلى من يملكون هواتف أيفون على مستوى العالم.
بعد مخاوف من تأثير روسي، أبل تعطي الضوء الأخضر لتحديث تطبيق تليغرام
بعد مخاوف من تأثير روسي، أبل تعطي الضوء الأخضر لتحديث تطبيق تليغرام
وأعلن ذلك رجل الأعمال الروسي بافل دوروف الرئيس التنفيذي لتليغرام عبر تويتر إذ وجه الشكر إلى أبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك على السماح بوصول أحدث نسخة من التطبيق "إلى ملايين المستخدمين رغم الانتكاسات الأخيرة".
وكان دوروف قد صرّح الخميس بأن أبل ترفض إتاحة تحديثات تليجرام عبر متجر (أب ستور) منذ أبريل نيسان. وقاومت أبل أمرا روسيا بحذف التطبيق تماما من متجرها. وأثار تأخر التحديث مخاوفَ من سعي أبل لاسترضاء السلطات الروسية.
ولم تفسر أبل أو تليجرام السبب وراء التأخر في السماح بالتحديث أو العدول عن ذلك. ولم ترد أبل أمس الجمعة على طلبات للتعليق.
ويسمح تحكم أبل في التطبيقات المتاحة في متجرها بفحص كل تحديث جديد والسماح به أو رفضه.
وقال دوروف يوم الخميس "روسيا حظرت التطبيق على أراضيها في أبريل لأننا رفضنا منح مفاتيح فك التشفير الخاصة باتصالات كل المستخدمين إلى وكالات الأمن الروسية". وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه بحاجة إلى ذلك للحماية من تهديدات أمنية.
المصدر: رويترز