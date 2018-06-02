شاهد: الأفواه الشرهة في اليوم العالمي لحلوى الدونات في هوليوود
سباق من نوع خاص .. من يأكل أكبر عدد من حلوى الدونات في وقت قياسي؟
يحتفل الشعب الأمريكي في يوم الجمعة الأول من كل حزيران - يونيو بالعيد الوطني لحلوى الدونات الشهيرة، وهو تقليد بدأته جمعية "جيش الخلاص" الخيرية في ثلاثينات القرن الماضي. وفي هوليوود جمعت مسابقة الأكولين من عشاق الدونات.
الهدف من المسابقة هو محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي حققه الأمريكي جوي تشستنات. حيث أكل 55 قطعة من الدونات في 8 دقائق فقط.
رقم لم يتمكن المشاركون من التفوق عليه. يقول ماثيو ستوني الفائز بالمسابقة: "كنت خلال الأسابيع القليلة الماضية أشتري حلوى الدونات وأحاول استخدام تقنيات مختلفة، وأحاول التعرف على أنواعها ونكهاتها المختلفة". ويضيف ستوني الذي لم يتمكن من كسر رقم تشستنات ولكنه استطاع أكل 48 قطعة دونات متغلبا على كل المشاركين في المنافسة "عانيت من نزيف في أنفي بسبب الجو الجاف، لقد حاولت ما بوسعي".
وبدا ستوني سعيدا بفوزه، بينما بدا المتسابقون الآخرون متشائمين في نهاية المنافسة، وربما لن يقربوا حلوى الدونات في وقت قريب. خصوصا إذا عرفوا ماذا كلفتهم إذا أصدر الميزان حكمه الحاسم.