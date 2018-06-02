بالصور: السلطات الأميركية تكشف عصابة انتحل أعضاؤها دور الشرطة لسنوات

في قصة ترقى إلى قصص أفلام هوليوود نقلت مجلة "فلينت" الأمريكية أن السلطات في ولاية مشيغن ألقوا القبض على أشخاص انتحلوا على مدى 3 سنوات شخصيات ضباط للشرطة، وأقدموا على التدخل لدى حدوث مشكلات في المنتزهات أو خلال الحرائق وحوادث السيارات أو حتى في مواقع الجرائم، دون أن يلاحظ أحد أنهم مزيفون.

وأصدر المدعي العام لمقاطعة جينيسي، ديفيد ليتون، اتهامات ضد ثلاثة متهمين هذا الأسبوع، بما في ذلك تهمة تنفذ "اعتقال غير القانوني". وبحسب المجلة المحلية فإن سجلات المحكمة أظهرت أن هناك ما لا يقل عن خمسة متهمين محتملين آخرين. وأوضح ليتون أن أعضاء هذه المجموعة كانوا في بعض الأحيان أول من يصل إلى مسرح الجريمة وبأن "الشرطة الحقيقية ربما طلبت منهم القيام بمهام معينة".