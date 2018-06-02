تحطمت طائرة عسكرية إيرانية في محافظة أصفهان وسط البلاد لكن طياريْها قفزا منها قبل سقوطها في منطقة صحراوية بحسب ما أوردته وكالة فارس.
تحطم طائرة عسكرية إيرانية قرب أصفهان ونجاة الطياريْن في آخر لحظة
تحطم طائرة عسكرية إيرانية قرب أصفهان ونجاة الطياريْن في آخر لحظة
وقالت القوات الجوية الإيرانية في بيان نشرته الوكالة "إن المقاتلة واجهت مشكلات فنية بعد إقلاعها من قاعدة الشهيد بابايي الجوية في اصفهان أثناء طلعة تدريبية وتحطمت في منتصف النهار قرب قرية حسن اباد".
وأضافت الوكالة أن فرق الطوارئ وصلت لمكان تحطم الطائرة وهي من طراز إف-7 فيما تم نقل الطيار ومساعده إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث مماثل الثلاثاء الماضي. حيث تحطمت طائرة عسكرية أثناء مهمة تدريبية في مطار الإمام الخميني في العاصمة طهران ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح ثالث.