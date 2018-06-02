طائرات إسرائيلية تقصف موقعين في غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل

قال مواطنون فلسطينيون إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في قطاع غزة، بعد ساعات من إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق فوري على الحادث.

لكن الجيش الإسرائيلي كان قد قال في بيان صدر في وقت سابق إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل السبت. وأضاف: "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية. اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي... أحد الصاروخين فيما سقط الآخر في قطاع غزة على ما يبدو".