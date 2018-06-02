إيطاليا تحيي الذكرى الـ 72 على تأسيسها في ظل أول حكومة شعبوية تترأسها

أحيت إيطاليا السبت الموافق للثاني من حزيران/ يونيو، الذكرى السنوية الـ72 على تأسيس جمهوريتها، بتنظيم عروض عسكرية مبهرة، في أول ظهور رسمي للحكومة الإيطالية الشعبوية الجديدة التي تم تنصيبها الجمعة بعد أزمة سياسية استمرت ثلاثة أشهر.
وأدت فرقة الأكروبات الجوية الإيطالية الشهيرة استعراضا مبهرا على علو منخفض في سماء روما، ونفثت الطائرات الدخان بالألوان الحمراء والبيضاء والخضراء التي ترمز للعلم الإيطالي. كما وضع الرئيس سيرجيو ماتاريللا إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.
وتأتي هذه الاحتفالات على وقع المفاجئة السياسية التي تعيشها إيطاليا وتمثلت بتشكيل أول حكومة مناهضة للمؤسسات الأوروبية بين بلدان غرب أوروبا، وتقول هذه الحكومة الشعبوية إنها ستسعى إلى إعادة هيكلة لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميزانيات والهجرة.
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وجاء تشكيل الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر من الجمود السياسي تلت انتخابات الرابع من مارس/ آذار الماضي التي لم تتمخض عن نتيجة حاسمة. وأبرم الحزبان الشعبويان، "حركة 5-نجوم" و"حزب الرابطة" اتفاقا في اللحظة الأخيرة الخميس الماضي لتجنب إجراء انتخابات أخرى.