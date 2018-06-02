كندا تفرج بكفالة عن رهينة سابق لدى طالبان يواجه اتهامات جنائية

قضت محكمة في أونتاريو يوم الجمعة بالإفراج بكفالة عن رهينة سابق لدى طالبان يواجه اتهامات جنائية في كندا تتعلق بحوادث ارتكبها بعد إطلاق سراحه من الأسر بحسب ما نقلته وسائل اعلام محلية.

واعتقلت الشرطة الكندية جوشوا بويل الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، في شهر كانون الأول - ديسمبر من عام 2017، بعد شهرين من إطلاق سراحه وسراح زوجته الأمريكية وأبنائهما الثلاثة من قبل طالبان وعودتهم إلى كندا.

ولم يتم الاعلان حينها عن تفاصيل الاتهامات ضد بويل، رغم أنه يواجه 19 تهمة تشمل الاعتداء والاعتداء الجنسي والحجز القسري وإطلاق تهديدات بالقتل.

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وقد فرضت المحكمة حظراً على النشر يمنع الاعلام من ذكر اجراءات الافراج بكفالة أو أية معلومات يمكن لها أن تحدد هوية أي ضحية أو شاهد.