فيما تتجه الأزمة الخليجية لطيّ عامها الأول، حُرم آلاف المشاهدين في الإمارات السبت من قنوات مجموعة "بي إن" سبورت القطرية.
بعد قرصنة إرسالها، قنوات بي إن سبورت غير متاحة في الإمارات
بعد قرصنة إرسالها، قنوات بي إن سبورت غير متاحة في الإمارات
وقد صرحت شركة "دو" المسؤولة عن بث قنوات "بي إن" الإمارات في بيان: " نحن نأسف للقول إن زبائننا لا يستطيعون مشاهدة قنوات بي إن سبورت وذلك إثر قرار تم اتخاذه". بحيب ما جاء في البيان.
ويبدو أن المشكلة تتعلق بشركة دو فقط، إذ أن المشاهدين الذين يستقبلون تلك القنوات عبر شركة أخرى هي شركة "اتصالات" استمروا في استقبال برامج قنوات "بي إن".
وقد ذكرت إحدى المصادر أن قطع الإرسال سببُه المفاوضات الجارية بين شركة "دو" و "بي إن" وأن الموضوع لا علاقة له بالتوترات القائمة بين قطر وجيرانها الخليجيين ولا باتهامات المجموعة القطرية مؤخرا بقرصنة إرسال قنواتها في الدول المعادية للنظام في الدوحة.
وتحتكر شركة "بي إن" التي مقرها الدوحة ومقابل مبالغ جد باهظة حقوقَ بثّ عدة فعاليات رياضية بينها بطولة كأس العالم التي ستحتضنها روسيا ابتداء من 14 يونيو حزيران الجاري وحتى 15 يوليو تموز المقبل.
وبحسب المجموعة فإن شبكة تدعى "بي آوت كيو" تعمد إلى قرصنة إرسال "بي إن" في محاولة للاستهزاء بالشركة القطرية وماركة "بي إن". وهي تبث إرسالها من القمر الاصطناعي عربسات الذي مقره السعودية.