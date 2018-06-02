قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينيا بالرصاص لأنه حاول دهسها بسيارته في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت.
مقتل فلسطيني أثناء محاولته دهس جنود إسرائيليين في الخليل.
مقتل فلسطيني أثناء محاولته دهس جنود إسرائيليين في الخليل.
وأضاف "حاول إرهابي دهس أفراد في قوات الدفاع الإسرائيلية بسيارته. وردا على ذلك، أطلقت القوات النار باتجاه الإرهابي فقتلته. ولم يصب أي من أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية" بحسب تعبير البيان العسكري.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الرجل لكن المسؤولين لم يدلوا بمزيد من التفاصيل عن الواقعة التي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقتل 119 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية في احتجاجات أسبوعية على الحدود بدأت في قطاع غزة يوم 30 مارس آذار المصادف لذكرى يوم الأرض. وأطلق نشطاء فلسطينيون العشرات من قذائف المورتر والصواريخ من غزة على إسرائيل يوم الثلاثاء مما أدى شن إسرائيل غارات جوية على القطاع.
وانهارت محادثات السلام بين الجانبين في 2014 ولم تظهر حتى الآن أي إشارة على تقدم في مسعى الإدارة الأمريكية لاستئناف الحوار.
ويشعر الفلسطينيون بالغضب لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.