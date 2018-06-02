يبدو أن حمى كرة القدم لا يقتصر وجودها على سطح كوكبنا، بل تتعداه إلى الفضاء القريب. تحديداً على متن محطة الفضاء الدولية التي تدور على تخوم كوكب الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر قاطعة 8 كيلومترات كل ثانية.
شاهد: كرة القدم تجتاح الفضاء
شاهد: كرة القدم تجتاح الفضاء
في فيديو بثته محطة الفضاء الدولية يظهر رائدي الفضاء الروسييْن أوليغ آرتيميف وآنتون شكابليروف وهما يلعبان كرة القدم أمام علم روسيا، ويرتديان قمصين عليهما شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا بين 14 يونيو - حزيران و15 يوليو - تموز من عام 2018.
وفي جوٍّ الجاذبية فيه شبه معدومة، ركل رائدا الفضاء كرة قدم من نوع أديداس "Telstar 18"، وهي من نفس نوع وقياس الكرة الرسمية التي ستفتتح المباراة الأولى لكأس العالم 2018. وقاما بحركات بهلوانية رشيقة في محاولة لالتقاطها.
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وهذه هي ليست المرة الأولى التي يلعب بها رواد الفضاء الكرة في محطة الفضاء الدولية. فقد سبق لثلاثة رواد الفضاء أن فعلوا الشيء نفسه لتشجيع نهائيات كأس العالم التي أقيمت عام 2014 في البرازيل. ولكنهم استخدموا كرة من القياس الصغير بدلاً من كرة القدم الرسمية.