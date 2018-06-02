صحيفة فرنسية: السعودية تهدد بعمل عسكري إذا نشرت قطر صواريخ إس-400

بعد مرور عام على الأزمة الخليجية، ولا تلوح في الأفق أجواء انفراجة قريبة بحسب وزير خارجية ممكلة البحرين، والتوتر بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى في تصاعد مستمر، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ 5 حزيران/يونيو 2017.

صحيفة لوموند الفرنسية نشرت خبرا الجمعة 1 يونيو/حزيران، مفاده أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أبلغ الرئاسة الفرنسية أن المملكة مستعدة لتنفيذ عمل عسكري ضد قطر في حال حصلت الأخيرة على نظام الدفاع الروسي الأحدث والمضاد للطائرات S-400.

وكانت قطر قد وقعت مع روسيا اتفاقا للتعاون العسكري والفني العام الماضي. ونُقل عن سفير قطر لدى موسكو قوله في يناير كانون الثاني إن بلاده تجري مباحثات لشراء أنظمة صواريخ روسية للدفاع الجوي من طراز إس-400.