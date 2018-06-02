شارابوفا ونادال يحققان نصرين كبيرين في لوران غاروس

حققا نجما كرة المضرب المتألقان، ماريا شارابوفا ورافايل نادال، كل على طريقته نصرا كبيرا السبت في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس". فقد نجحت الشقراء الروسية بالعودة إلى الملعب الرئيسي للبطولة بعد غياب دام ثلاث سنوات، والإسباني سجل نصرا ساحقا على صديقه القديم ريشار غاسكيه.
شارابوفا تعود لملعب رولان غاروس الرئيسي
عادت ماريا شارابوفا إلى الملعب الرئيسي ببطولة "رولان غاروس" لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وظهرت السبت بأداء رائع خلال فوزها الساحق على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة، حاصلة على 6-2 و6-1 لتتأهل للدور الرابع.
وغابت اللاعبة الروسية عن البطولة في العامين الماضيين بعد سقوطها في اختبار للمنشطات في العام 2016. وفضل المنظمون عدم ظهورها في ملعب رئيسي بعد عودتها لباريس لذا غابت عن ملعب "فيليب تشاترييه" الرئيسي في أول مباراتين لها.
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لكنها عادت للملعب الذي شهد تتويجها باللقب في 2012 و2014 وأظهرت أنها لا تزال تتمتع بقوة هائلة وأطاحت ببليسكوفا، التي وصلت للدور قبل النهائي العام الماضي، بعد 59 دقيقة.
وستلتقي الحسناء الشقراء في الدور المقبل مع غريمتها التقليدية الأمريكية سيرينا وليامز، التي تفوقت على شارابوفا في 18 مباراة متتالية منذ 2005، أو الألمانية يوليا جورجيس.
نادال يفوز على صديقه القديم غاسكيه في رولان غاروس
عندما يواجه رفائيل نادال أسطورة الملاعب الرملية صديقه القديم الفرنسي ريشار غاسكيه يحصل اللاعب الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس عشر مرات على عبور سهل للدور التالي. وهذا ما حدث مرة أخرى يوم السبت عندما تغلب على بطل الجماهير المحلية بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2 ليبلغ الدور السادس عشر.
وفاز نادال المصنف الأول بأول 12 نقطة في المباراة وتقدم 5-صفر قبل أن يعود غاسكيه إلى المباراة لكنها عودة متأخرة للاعب كان يطلق عليه "موتسارت التنس" في شبابه.
وانتصر غاسكيه في آخر مباراة بينهما لكنها كانت استعراضية في كويونغ هذا العام.
لكن عندما تكون الأمور حاسمة يجب على نادال أن يتأكد من عدم مواجهة أي مشكلة إذ لم يخسر أي مجموعة أمام لاعب كان منافسه في مرحلة الناشئين منذ 2008.
وكان هناك شعور بأن النتيجة معروفة عندما نزل اللاعبان إلى ملعب فيليب شاترييه الذي ربما يشهد تمديد نادال لرقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11.
وقال نادال الذي لعب مع أحد جامعي الكرات بعد المباراة "لعبت بشكل جيد للغاية. أشعر بالأسف لريشار فهو صديق وانسان رائع".
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وانتصر نادال في 30 مجموعة متتالية على الملاعب الرملية في رولان جاروس وسيلعب في الدور السادس عشر ضد المصنف 70 عالميا الألماني مكسميليان مارترر البالغ عمره 22 عاما والذي لا يبدو أنه يملك القدرة على مواجهة أسلحة منافسه المولود في مايوركا.
وشعر غاسكيه بالارتباك يوم السبت عندما وجد نفسه متأخرا 5-صفر بعد 12 دقيقة كما شعرت الجماهير بأن النتيجة ستكون ساحقة.
وفي محاولة لرد الجميل لجماهير بلاده عاد غاسكيه إلى المباراة وبعد ضربات رائعة قلص الفارق إلى 5-3.
لكن نادال لم يرغب في خوض مباراة ماراثونية إذ حسم المجموعة الأولى قبل أن يُجهز تماما على غاسكيه في بداية المجموعتين الثانية والثالثة لينهي آمال الجماهير الفرنسية في انتفاضة لاعبها.