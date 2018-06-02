شارابوفا ونادال يحققان نصرين كبيرين في لوران غاروس

حققا نجما كرة المضرب المتألقان، ماريا شارابوفا ورافايل نادال، كل على طريقته نصرا كبيرا السبت في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس". فقد نجحت الشقراء الروسية بالعودة إلى الملعب الرئيسي للبطولة بعد غياب دام ثلاث سنوات، والإسباني سجل نصرا ساحقا على صديقه القديم ريشار غاسكيه.

شارابوفا تعود لملعب رولان غاروس الرئيسي

عادت ماريا شارابوفا إلى الملعب الرئيسي ببطولة "رولان غاروس" لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وظهرت السبت بأداء رائع خلال فوزها الساحق على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة، حاصلة على 6-2 و6-1 لتتأهل للدور الرابع.

وغابت اللاعبة الروسية عن البطولة في العامين الماضيين بعد سقوطها في اختبار للمنشطات في العام 2016. وفضل المنظمون عدم ظهورها في ملعب رئيسي بعد عودتها لباريس لذا غابت عن ملعب "فيليب تشاترييه" الرئيسي في أول مباراتين لها.