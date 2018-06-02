ومن الروائح "ما أنزل من السماء إلى الأرض". رائحة كريهة تتسبب في مرض واستفراغ ركاب طائرة فرنسية..
رائحة كريهة من أحد الركاب تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا واستفراغ المسافرين
رائحة كريهة من أحد الركاب تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا واستفراغ المسافرين
هبطت طائرة ركاب مدنية بشكل اضطراري هذا الأسبوع في فارو بالبرتغال بعد إقلاعها من مطار بجزر الكناري الاسبانية متوجهة إلى مطار شيفول في العاصمة الهولندية أمستردام.
وبحسب التلفزيون البلجيكي فقد اضطرت الطائرة التابعة لشركة ترانسافيا الفرنسية إلى الهبوط بسبب انبعاث رائحة كريهة كانت تخرج من أحد الركاب لم يقو أحد من المسافرين على تحمّلها ما دفع الطائرة إلى التوقف قليلا في مطار فارو أي عند منتصف المسافة بين لاس بالماس في جزر الكناري على المحيط الأطلسي في اسبانيا إلى مطار شيفول.
وقد قال أحد ركاب الطائرة إن رائحة جد كريهة كانت تخرج من أحد الركاب الذي كان يجلس في الصف الأخير من الطائرة وكأنه لم يستحم لأسابيع طويلة. ما تسبب بمرض بعض المسافرين بل أن منهم من بدأ يستفرغ. وأضاف الشاهد إن التوتر بلغ حدا اضطرّ فيه طاقم الطائرة أن يطلب من الشخص المعني الانتظار في الحمام قليلا للتخفيف من شدة الرائحة الكريهة. لأن الركاب لم يقووا على تحملها فاضطر جميعهم لتغطية أنوفهم بحسب ذات المصدر.
وأقرّت شركة ترانسافيا بحدوث الهبوط المفاجئ دون التعليق على الحادثة.