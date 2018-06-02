سائق خدمة "أوبر" يطلق النار على الزبون فيرديه قتيلا.
"أخذ" سيارة "أوبر" فأخذ السائق روحه.. حدث هذا في أمريكا
"أخذ" سيارة "أوبر" فأخذ السائق روحه.. حدث هذا في أمريكا
ألقت الشرطة الأمريكية الجمعة القبض على سائق سيارة خدمة "أوبر" ووجّهت له تهمة القتل بعد إطلاقه النار على الزبون الذي كان يقلُه بسيارته في مدينة دنفر بولاية كولورادو.
وبحسب الشرطة فإن قد مشاجرة حدثت فجر أمس على أحد الطرق السريعة. وقد أطلق السائق البالغ من العمر 29 عاما عدة رصاصات على الزبون المدعو هيون كيم (45عاما) بحسب وسائل إعلام محلية.
وقد قال السائق ويدعى مايكل هانكوك إن الضحية اعتدت عليه بحسب تقرير شرطة دنفر، ما دفعته لإطلاق النار عليه.
ولم يغادر المشتبه به المكان حتى وصول فرق الإنقاذ والشرطة. وقد كان بحوزته مسدس نصف أوتوماتيكي المدى وعثرت الشرطة على عشرة خراطيش بحسب عناصر الشرطة.
وفي رد فعل لها، أعربت شركة خدمة أوبر عن "انزعاجها الشديد" للقبض على هانكوك الذي كان يعمل لديها سائقا متعاقدا لنحو ثلاث سنوات تقريبا. وقالت الشركة "إن قلوبنا مع العائلات التي مسّتها الحادثة. وقد قمنا بحظر تطبيق أوبر من على هاتف المتهم" كما وعدت بالتعاون مع مصالح الشرطة.
وكثيرا ما تعرضت شركة أوبر لانتقادات حادة بسبب عدم التدقيق الكافي في سيرة سائقيها.
ففي نوفمبر تشرين الثاني الماضي فرضت لجنة المرافق العامة في ولاية كولورادو غرامة على الشركة قدرت ب 8.9 مليون دولار لسماحها لنحو 57 سائقا بالقيادة رغم أنهم لم يكونوا يملكون رخص قيادة صالحة أو لارتكابهم جنحا أخرى تجعلهم غير مؤهلين للقيام بهذا العمل.