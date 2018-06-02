وردت تقارير من مستهلكين في بريطانيا وأيرلندا ودول أوروبية أخرى عن مشاكل في الدفع باستخدام بطاقات فيزا المصرفية الالكترونية الخاصة بهم.
تعطل مؤقت في خدمة بطاقات فيزا الالكترونية في عدة بلدان أوروبية
تعطل مؤقت في خدمة بطاقات فيزا الالكترونية في عدة بلدان أوروبية
وقال أحد أصحاب المتاجر في لندن لمحطة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية إنه خسر عدة مئات من الجنيهات خلال ساعتين لأن الزبائن كانوا يغادرون دون شراء لعدم توفر السيولة النقدية لديهم ولعدم قدرتهم على الدفع بواسطة البطاقات الألكترونية.
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من جهتها قالت شركة فيزا في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع تويتر إنها تحقق في سبب الأعطال التي "منعت إتمام تحويلات فيزا ألكترونيا في أوروبا."
وقالت شركة بيمنتنس (Paymentsense) لمعالجة التحويلات المالية في وقت لاحق يوم الجمعة إن التحويلات عاودت عملها بعد فترة من الانقطاع ولكن "لا يزال هناك بعض المشاكل" بسبب ضغط العمل.