الجزائر تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي على خلفية فيديو "يسيء" لبوتفليقة

استدعت الجزائر الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لديها، جون أوروك، على خلفية نشر صحافية بلجيكة من أصل جزائري فيديو تم تصويره من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، واعتُبر أن فيه "إساءة" لرئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه تم إبلاغ أورورك بانزعاج الجزائر من الفيديو "المسيء لمؤسسات الجمهورية"، وأوضح البيان أن الصحافية ليلي لوفيفر حداد التي صورت الشريط، استخدمت رموز الاتحاد الأوروبي من أجل "المساس بشكل خطير بشرف وكرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية". وكانت السفارة الجزائرية في بروكسل قد أدانت الجمعة ما سمته "الاختطاف الاحتيالي" لرموز الاتحاد الأوروبي ومقر البرلمان الأوروبي من أجل "مهاجمة شرف وكرامة المؤسسات الجزائرية".