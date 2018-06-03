الشرطة الألمانية تستبعد أن تكون دوافع مهاجم كتدرائية برلين "إرهابية"

قالت الشرطة الألمانية الأحد إنها أصابت بالرصاص رجلا أستراليا، يبلغ من العمر 53 عاما، بعد أن أشهر سكينا وهو في حالة هياج داخل كاتدرائية برلين، موضحة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن دوافع الحادث سياسية.
وقالت الشرطة على تويتر إن أفرادها هرعوا إلى الموقع بعد أن اتصل موظف من كاتدرائية برلين بأجهزة الطوارئ للإبلاغ بالحادث. وتم إخلاء عشرات الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل الكاتدرائية، فضلا عن تطويق مدخلها.
وأطلق شرطي النار على المهاجم فأصابه في ساقه. فيما أصيب شرطي آخر كان أيضا في المكان، دون قصد بسبب "رصاصة أو رصاصات" أطلقها زميله. وأكدت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطي في "حالة خطيرة".
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وأضافت الشرطة أن كلا من المهاجم والشرطي نقلا إلى المستشفى للعلاج. وقالت إن نحو 100 شخص كانوا في الكاتدرائية في ذلك الوقت. وأوضحت السلطات في تغريدة على تويتر "لا يوجد ما يشير إلى أن الدافع كان له صلة بالإرهاب أو الإسلاميين".
وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، تدخلت الشرطة بسبب شخص كان يثير مشاكل" في كاتدرائية برلين.
وتقع الكاتدرائية الكبرى في برلين وسط المركز التاريخي للعاصمة الألمانية وتعد من أبرز معالمها السياحية. وأكدت تقارير إعلامية أن عناصر الشرطة انتشروا بأسلحتهم حول الكاتدرائية وسيّروا دوريات، وفرضوا طوقا أمنيا عند المدخل. كما تم إلغاء صلاة الأحد المسائية.
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