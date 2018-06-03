الشرطة الألمانية تستبعد أن تكون دوافع مهاجم كتدرائية برلين "إرهابية"

قالت الشرطة الألمانية الأحد إنها أصابت بالرصاص رجلا أستراليا، يبلغ من العمر 53 عاما، بعد أن أشهر سكينا وهو في حالة هياج داخل كاتدرائية برلين، موضحة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن دوافع الحادث سياسية.

وقالت الشرطة على تويتر إن أفرادها هرعوا إلى الموقع بعد أن اتصل موظف من كاتدرائية برلين بأجهزة الطوارئ للإبلاغ بالحادث. وتم إخلاء عشرات الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل الكاتدرائية، فضلا عن تطويق مدخلها.