شاهد: سقوط 83 حاوية من سفينة شحن قرب شواطئ أستراليا

فقدت سفينة شحن 83 حاوية من حمولتها خلال هياج شديد في البحر قبالة أستراليا مما تسبب في انجراف محتوياتها إلى شواطئ البلاد، من بينها حفاضات أطفال وفوط صحية، مما أثار مخاوف بشأن خطر تلك الحاويات ومحتوياتها على أنشطة الشحن والحياة البحرية.
وواجهت السفينة التي تشغلها شركة يانغ مينغ التايوانية للشحن وكانت تبحر من تايوان إلى سيدني أمواجا بارتفاع خمسة أمتار في بحر تسمان، على بعد نحو 30 كيلومترا عن الساحل الشرقي لاستراليا، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وقالت هيئة خدمات الطرق والملاحة في نيو ساوث ويلز يوم السبت إن السفينة، المسجلة في ليبيريا، كانت تندفع بقوة وسط الأمواج المتلاطمة والطقس السيء مما تسبب في انزلاق 83 حاوية منها، فيما لحقت أضرار بثلاثين حاوية أخرى. وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الحاويات على السفينة وهي مفتوحة ومعلقة على جانبيها.
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وذكرت محطتا الأخبار (إيه.إيه.بي) و(إيه.بي.سي) أن حفاضات وأقنعة جراحية ومنتجات صحية بدأت في الانجراف نحو الشواطئ الواقعة إلى الشمال من سيدني كبرى مدن أستراليا. ويخشى البعض من أن بقايا الحمولة المفقودة الطافية على الماء قد تتسبب في خطر على الحوت الأحدب في المنطقة.
ومن الجدير ذكره أن شركة الشحن التايوانية يانغ مينغ فازت في منتصف شهر أيار - مايو الماضي بجائزة "أفضل خط ملاحي آسيوي" لعام 2018 خلال ملتقى الشحن الآسيوي والخدمات اللوجستية والتموين في شنغهاي.
المصدر: رويترز