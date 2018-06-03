فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح الأحد لأكثر من 1.5 مليون سلوفيني ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية للبلاد.
بدء الانتخابات السلوفينية وسط توقعات بفوز يمين الوسط المعادي للمهاجرين
بدء الانتخابات السلوفينية وسط توقعات بفوز يمين الوسط المعادي للمهاجرين
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى قرب الحزب الديمقراطي السلوفيني، وهو حزب ينتمي ليمين الوسط ويعادي المهاجرين، من الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية بنسبة 24.5% من الأصوات.
وعلى الرغم من نتائج الاستطلاعات، إلا أنها تشير أيضاً إلى أن الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق المحافظ يانيز يانشا، سيواجه صعوبات في التوافق مع ما لا يقل عن حزبين آخرين من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.
ويبلغ عدد الناخبين السلوفينيين 1.7 مليون مواطن يمكنهم انتخاب مرشحين عن 25 حزباً سياسياً. وتستمر العملية الانتخابية حتى الخامسة من مساء الأحد.
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وتجرى الانتخابات البرلمانية السلوفينية بعد استقالة رئيس الوزراء السابق اليساري ميرو تسيرار في مارس-آذار الماضي إثر إدانته بقضية فساد خاصة بتمويل الحكومة لمشروع تطوير السكك الحديدية السلوفينية.
وعبر سلوفينيا خلال عامي 2015 و2016 أكثر من 500 ألف مهاجر في طريقهم إلى دول أوروبية أخرى، لم يبق منهم سوى ألف مهاجر وطالب لجوء إلا أن الأمر أثار مخاوف لدي العديد من المواطنين مما دفع الحكومة لبناء سياج على طول حدود السلوفينية -الكرواتية وخلق الكثير من الريبة تجاه الأجانب بشكل عام.