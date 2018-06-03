قالت شرطة العاصمة الألمانية على تويتر إن الشرطة أطلقت النار على رجل في كاتدرائية برلين اليوم الأحد ودعت المواطنين إلى عدم ترويج الشائعات.
الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل "في حالة هياج" بكاتدرائية برلين
الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل "في حالة هياج" بكاتدرائية برلين
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن الشرطة استدعيت إلى كاتدرائية برلين وهي مقصد سياحي شهير في وسط العاصمة بعد مشادة بين شخصين هناك.
وقالت شرطة برلين على تويتر "في كاتدرائية برلين بوسط المدينة أطلق زملاؤنا النار على شخص في حالة هياج بعد الساعة 1600 بقليل... أصيب الرجل في ساقه. رجاء تجنبوا ترويج الشائعات".
وقالت صحيفة تاجشبيجل إن شخصين أصيبا وهما المشتبه به والرجل الذي تعرض للهجوم.
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المصدر: رويترز